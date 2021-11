Die Crowdinvesting-Plattform Ecoligo finanziert eine Photovoltaik-Anlage für Mitarbeiterunterkünfte von Anglo Gold Ashanti in Ghana. Dies ist die vierte und letzte Phase dieses Projektes. Anglo Gold Ashanti ist ein internationales, börsennotiertes Bergbauunternehmen mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben und Aktivitäten in Ghana, Guinea, Tansania, der Demokratischen Republik Kongo, Argentinien, Brasilien, Kolumbien und Australien. Neben dem Schwerpunkt auf Gold produziert das Minenunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...