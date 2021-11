Die Ökonomen gehen davon aus, dass der Umsatz der Branche erstmals die Marke von 100 Milliarden Franken überschreiten wird.Basel - Der Schweizer Detailhandel steuert in diesem Jahr auf rekordhohe Verkaufszahlen zu. Die Ökonomen von BAK Economics gehen davon aus, dass der Umsatz der Branche erstmals die Marke von 100 Milliarden Franken überschreiten wird. Konkret rechnet BAK Economics für 2021 mit einem Umsatzplus von 2,4 Prozent auf 101,4 Milliarden Franken, wie es am Montag in einer Mitteilung heisst.

Den vollständigen Artikel lesen ...