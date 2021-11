Sofia - Im Westen Bulgariens sind in der Nacht zum Dienstag mindestens 45 Menschen bei einem Busunglück ums Leben gekommen. Unter den Opfern sollen laut bulgarischen Medienberichten auch mehrere Kinder sein.



Sieben Personen wurden mit Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Das Unglück ereignete sich gegen 2 Uhr Ortszeit (1 Uhr deutscher Zeit) auf einer Autobahn ca. 40 Kilometer südlich der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Der Bus mit nordmazedonischen Kennzeichen war Medienberichten zufolge auf dem Weg von Istanbul nach Skopje in Nordmazedonien, als er gegen eine Leitplanke fuhr und sich überschlug. Im Anschluss ging das Fahrzeug in Flammen auf.



Die Hintergründe des Unglücks waren zunächst noch unklar. Ermittlungen wurden aufgenommen.

