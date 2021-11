Rijk Zwaans neue asiatische Wok-Gurke, genannt "Wokcue", bietet Einzelhändlern eine ausgezeichnete Gelegenheit, eine neue Dimension in ihr Gurkensortiment aufzunehmen, ein Geschmack moderner asiatischer Küche und somit eine Verbesserung der Vielfalt in dem Regal. Die meisten europäischen Verbraucher würden nicht im Traum daran denken, Gurken in einem Wok zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...