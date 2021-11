In dieser Saison beliefen sich die spanischen Verkäufe von Auberginen in der EU auf 58,62% der Gesamtmenge bei 122,13 Millionen Kilo zu 1,14 EUR / kg und einem Wert von 139,41 Millionen EUR. Die europäischen Märkte haben in der Saison 2020/21 eine Gesamtmenge von 208,33 Millionen Kilo Auberginen für 240,16 Millionen EUR zu 1,15 EUR / kg gekauft. Bildquelle: Shutterstock.com...

Den vollständigen Artikel lesen ...