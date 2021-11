Am österreichischen Speisekartoffelmarkt laufen die Anlieferungen der Landwirte weiterhin in gewohntem Umfang. Unverändert hoch bleiben auch die qualitätsbedingten Aussortierungen. Die Nachfrageseite zeigt sich zunehmend zweigeteilt. Mit den Umsätzen im Lebensmitteleinzelhandel ist man durchwegs zufrieden, so das Agrarisches Informationszentrum aiz.info. Bildquelle:...

