Der langjährige CEO Detlef Trefzger tritt beim Logistikkonzern per 1. August 2022 zurück. Seine Nachfolge übernimmt dann das Geschäftsleistungsmitglied Stefan Paul.Schindellegi - Beim Logistikkonzern Kühne+Nagel kommt es zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze. Der langjährige CEO Detlef Trefzger tritt per 1. August 2022 zurück. Seine Nachfolge übernimmt dann das Geschäftsleistungsmitglied Stefan Paul. Paul begann seine Karriere 1990 bei Kühne+Nagel. Zwischen 1997 und 2013 war er bei verschiedenen Logistikunternehmen in Führungspositionen tätig.

