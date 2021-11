Mit 1,5 Megawatt Leistung ist die neue Photovoltaik-Freiflächenanlage an der Klingenhalde in Michelbach das bisher leistungsstärkste Solarkraftwerk der Stadtwerke Schwäbisch Hall. Ende Oktober haben die Stadtwerke Schwäbisch Hall ihre bisher leistungsstärkste Photovoltaik-Anlage an der Klingenhalde in Michelbach an der Bilz in Betrieb genommen. Der Solarpark zählt den größten im Landkreis Schwäbisch Hall. Die neue Photovoltaik-Anlage des Schwäbisch Haller Energieversorgers befindet sich am Nordhang ...

