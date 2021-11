Die Bestellung umfasst 4,3 GW für Photovoltaik-Projekte von Lightsource BP, einem Joint Venture von BP. BP selbst setzt 1,1 GW der First Solar PV-Module in seinen Projekten ein. Es handelt sich um die größte Bestellung in der Geschichte von First Solar. Der PV-Projektentwickler Lightsource BP und der Energiekonzern BP haben mehrjährige Lieferaufträge über bis zu 5,4 Gigawatt Photovoltaik-Module von First Solar abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion haben die Unternehmen Festbestellungen für die ...

