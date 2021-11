Marion Kohler, Leiterin der Abteilung für Inlandsmärkte bei der Reserve Bank of Australia (RBA), sagte in einer Rede am Dienstag, die Zentralbank werde die Risikoprämien genau unter die Lupe nehmen, um festzustellen, ob die Vermögenspreise in Zeiten rekordniedriger Zinssätze richtig bewertet seien, so Bloomberg. Wichtige Zitate "Die Preise von Vermögenswerten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...