Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank ist in der vergangenen Woche einmal mehr in sehr ruhigen Bahnen verlaufen.Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist in der vergangenen Woche einmal mehr in sehr ruhigen Bahnen verlaufen. So gab es erneut nur kleine Umsätze, keine nennenswerte Unternehmensneuigkeiten und einen ZKB eKMU-X Indexrückgang von 4,3 Prozent. Das Gesamtvolumen sank in der vergangenen Handelswoche um fast 34 Prozent auf rund 461'000 Franken. Die Anzahl der Abschlüsse...

Den vollständigen Artikel lesen ...