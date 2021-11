In einer Rede am Dienstag sagte Jonathan Haskel, externes Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England (BoE), dass die BoE ihren Leitzins anheben muss, wenn der Arbeitsmarkt angespannt bleibt. "Aus Sicht der Inflation müssen höhere Löhne mit einer höheren Produktivität einhergehen, und deshalb müssen wir wachsam sein", so Haskel weiter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...