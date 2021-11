Mark Babcock, Geschäftsführer von Maxeon, sprach mit pv magazine über die die neuen Solarmodule sowie die mögliche Expansion der Produktionskapazitäten des Photovoltaik-Herstellers in die USA.von pv magazine USA Maxeon, der internationale Ableger von Sunpower, plant die Einführung seiner Solarmodule "Air" in Europa. Mark Babcock, Chief Revenue Officer des Unternehmens, sprach kürzlich mit dem pv magazine über die "Air"-Serie und die Vision von Maxeon für die Photovoltaik-Produktion in den USA. Das Unternehmen stellt zwei Hauptklassen von Solarmodulen her: die Performance-Serie, ein bifaziales ...

