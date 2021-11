Die installierte Speicherleistung in Kombination mit privaten Photovoltaik-Dachanlagen wird sich nach einem Bericht des Verbands von 3 auf 12,8 Gigawattstunden bis zur Mitte des Jahrzehnts erhöhen. Deutschland ist dabei europaweit führend und wird dies auch in den kommenden Jahren bleiben.Nicht nur der Photovoltaik-Markt in Europa wächst, sondern auch die Installation von Speichern steigt weiter stark an. Nach der Prognose von Solarpower Europe wird die installierte Photovoltaik-Speicherkapazität von 3 auf 12,8 Gigawattstunden bis 2025 anwachsen. Dies ist eine Erhöhung um mehr als 400 Prozent, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...