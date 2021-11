Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter - November 2021

November 2021

Die verlängerte Sommerflaute liegt hinter uns und die Aktienmärkte haben Fahrt für die Jahresendrallye aufgenommen. Charttechnisch sehen wir dies als Beginn der 3. Elliott-Welle. Wir haben unsere Aktienquote entsprechend unverändert bei ihrem Maximum von 70% belassen.

Gold notierte ebenfalls fester bis auf 1.870 US-$/Unze. Wir haben unsere Goldquote bei 15% unverändert belassen. Unsere Positionen in Wasser (5%) sowie Wasserstoff (2,5%) haben wir ebenfalls unverändert belassen.

Der US-$ notiert nach dem begonnenen Tapering der FED deutlich fester bis auf 1,12 US-$/€

Wir sehen für die nächsten 3-4 Jahre zwei starke Antriebskräfte für die Aktienmärkte: Umstrukturierung der Unternehmen/Aktiengesellschaften zu tatsächlicher Nachhaltigkeit sowie steigende Bond-Renditen.

Zum ersten, die Umstrukturierung zu tatsächlich nachhaltigen Geschäftsmodellen: Investoren fordern zunehmend green-investments bei mindestens gleicher Rendite und maximal gleicher Volatilität.

Die Anlageentscheider / Vermögensverwalter / Portfolio Manager haben diese Aufträge verstanden und möchten diese umsetzen. Es fehlen zur Zeit noch einerseits eine ausreichende Anzahl von Unternehmen die tatsächlich nachhaltig ihr operatives Geschäft betreiben und vielmehr noch, fehlt es andererseits an einheitlichen Standards, wann und wie tief ein Unternehmen nachhaltig operiert.

Die vier großen WP-Gesellschaften sind derzeit mit der Erstellung eines Standards befaßt. Hiernach wissen die Unternehmen, wie sie sich umstrukturieren müssen, um weiterhin am Kapitalmarkt Liquidität für weiteres Wachstum stabil aufnehmen werden zu können. Diese folgende massive Veränderung von Geschäftsmodellen sehen wir für die nächste Dekade als erste Antriebskraft.

Zum zweiten, den steigenden Bond-Renditen: Wir gehen von steigenden Renditen - allerdings aufgrund der horrenden Staatsverschuldungen ohne Zinserhöhungen in USA, Europa und Japan - aus. Dies wird bei Bond-Investoren nach mehr als drei Dekaden erstmals zur Situation führen, dass die Kupons niedriger als die Kursverluste sein werden - und dies nicht nur als Effekt eines Jahres, sondern als stabiler Ausblick für die kommenden Jahre. Anleihen werden dadurch an Attraktivität verlieren und tendenziell eher verkauft werden.

Diese Liquidität muß - wenn auch nur zur Vermeidung von Negativzinsen seitens der Kontoführer - angelegt werden. Mit Blick auf alle möglichen Anlageklassen, wird maßgeblich die Aktie als Zufluchtsort dieser neuen Liquidität dienen. Die Bondmärkte haben weltweit das ca. 5-fache Volumen der Aktienmärkte. Eine mehrjährige Umschichtung aus Anleihen in Aktien wird starke Auswirkungen auf die deutlich kleinere Aktienmärkte haben - hierin sehen wir die zweite Antriebskraft.

Wir erwarten eine Fortführung des sehr freundlichen Aktienverlaufs im 4Q21 für Aktien und Rohstoffe - u.a. mit einer klassischen Jahresendrallye, die sich anfangs des neuen Jahres fortsetzen wollte. Wir planen daher weiterhin voll investiert zu bleiben. Dies gilt insbesondere für Gold. Hier sollten wir von minimalen Renditen und potentiell steigender Inflation ohne Zinserhöhungen durch die Zentralbanvken profitieren, so dass wir uns das Erreichen und auch das Überspringen des All-time-highs von 2.060 $/Unze in den nächsten Monaten sehr gut vorstellen können.

Wasser-Aktien werden durch die natürliche Knappheit dieses Rohstoffes als auch durch die Zugehörigkeit zum ESG-Anlagebereich weiter profitieren. Wasserstoff - legte in den vergangenen Wochen rund +10% zu - steht unseres Erachtens in den Startlöchern, wenn die technischen Nachteile von Elektro-PKWs und insbesondere Elektro-LKWs offenkundiger werden - wir halten diese kleinere Position entsprechend mit einem kleinen Anteil perspektivisch. Genauso können wir uns einen weiterhin festen US-$ sehr gut vorstellen.

