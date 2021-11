Berlin - Die Zahl der Menschen in Deutschland, die sich für eine erstmalige Corona-Impfung entscheiden, legt immer weiter zu - mittlerweile kontinuierlich seit 21 Tagen. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch.



In den letzten sieben Tagen wurden demnach täglich durchschnittlich 58.000 Menschen erstmalig geimpft. Vor drei Wochen lag das Sieben-Tage-Mittel noch bei rund 31.000. Die Impfquote stieg gegenüber dem Vortag um 0,1 Punkte auf 70,7 Prozent. Den vollen Schutz haben 68,1 Prozent (Vortag: 68,0 Prozent). Eine Auffrischungsimpfung haben 8,0 Prozent (Vortag: 7,3 Prozent).



Die Auffrischungsimpfkampagne nimmt demnach weiter an Fahrt auf. Alleine am Dienstag wurden fast 500.000 "Booster" verabreicht, etwa 47 Prozent mehr als eine Woche zuvor.

