Wie es gelungen ist, die Impfstoff-Produktion von Biontech mit neuester Automatisierung auszustatten und wo die Prozessindustrie in Sachen Industrie 4.0 steht, erklärt Eckard Eberle, CEO Process Automation bei Siemens in einem aktuellen Podcast. In der neuen Folge der Podcast-Serie Industry Insights, die unsere Kollegen von der Wochenzeitung Produktion produzieren, verrät Eckard Eberle die Details zum Biontech-Projekt: Der Impfstoffhersteller musste sehr schnell ein Werk in Marburg auf die Produktion ...

