Der Baustoffhersteller Cemex und das Solarunternehmen Synhelion haben in einer Pilotanlage in Spanien die Produktion von Zementklinker mit Hilfe von konzentrierter Solarenergie demonstriert. Dabei handelt es sich laut Synhelion um die erste Anlage weltweit, die Solare Prozesswärme für die Herstellung von Zement-Klinker nutzt. Die Forschungs- und Entwicklungsteams von Synhelion und Cemex haben die Pilotanlage auf dem Solarturm des Forschungszentrums IMDEA Energy in Spanien installiert. Der Solar-Receiver ...

Den vollständigen Artikel lesen ...