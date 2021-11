Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich am Donnerstag die leichte Erholung vom Vortag fort. Wie schon am Vortag drücken vor allem die Nachrichten zur Coronapandemie auf die Stimmung.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich am Donnerstag die leichte Erholung vom Vortag fort. Wie schon am Vortag drücken vor allem die Nachrichten zur Coronapandemie auf die Stimmung. Die zunehmenden Einschränkungen wegen der Pandemie in Teilen Europas sorgen weiter für Zurückhaltung, heisst es im Handel. Darüber hinaus muss die Börse ohne Unterstützung der Wall Street auskommen...

Den vollständigen Artikel lesen ...