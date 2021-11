Europas Börsen haben am Donnerstag ihre jüngste, von Pandemie- und Inflationssorgen ausgelöste Talfahrt zunächst gestoppt.Paris / London - Europas Börsen haben am Donnerstag ihre jüngste, von Pandemie- und Inflationssorgen ausgelöste Talfahrt zunächst gestoppt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann am Vormittag 0,37 Prozent auf 4292,16 Punkte. In Paris legte der Cac 40 um 0,29 Prozent auf 7062,77 Punkte zu. Der FTSE 100 in London verbuchte ein Plus von 0,19 Prozent auf 7300,34 Punkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...