Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat am Donnerstagmittag leichte Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.895 Punkten berechnet.



Dies entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Aus den Vereinigten Staaten gibt es wegen Thanksgiving kaum Impulse. Die US-Börsen bleiben aufgrund des Feiertags geschlossen, am Freitag findet zudem nur ein verkürzter Handel statt. Die Anleger in Europa halten sich deshalb traditionell zurück - die Handelsumsätze bleiben niedrig.



Die Aktien der Energieversorger RWE und Eon stehen am Mittag an der Spitze der Kursliste. Am Ende rangieren die Wertpapiere von Zalando, Delivery Hero und Hellofresh. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 29.499,28 Punkten geschlossen (+0,67 Prozent).

