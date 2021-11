Berlin - Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) hat die Entscheidung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) begrüßt, den Corona-Impfstoff von Biontech nun auch für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zu empfehlen. Auf das grüne Licht hätten viele Kinder und Eltern "sehnlich gewartet", sagte sie am Donnerstag.



Die Länder müssten jetzt die Vorbereitungen für die Kinder-Impfung so treffen, dass es sofort losgehen könne, wenn der Impfstoff für Kinder bereitstehe. "Wir brauchen neben den Kinderarztpraxen auch auf Kinder vorbereitete Impfzentren und mobile Impfangebote." Um Ängste und Zweifel zu nehmen, müssten Familien zudem "umfassende und verständliche Informationen erhalten und gut beraten werden", fügte die SPD-Politikerin hinzu. Die Entscheidung zu einer Impfung liege am Ende bei den Eltern nach der Beratung durch Ärzte.



Wann der Impfstoff in Deutschland bei Kindern ab fünf Jahren zur Anwendung kommt, ist bisher noch unklar. Die Ständige Impfkommission (Stiko) bereitet nach eigenen Angaben aktuell eine Empfehlung pünktlich zum Start der ersten Impfstofflieferung vor. Sie soll demnach bis Ende Dezember fertiggestellt werden.

