Etwa 30 Prozent des erzeugten Stroms werden im Kirchengebäude und einem Kindergarten verbraucht. Eigentümer und Betreiber der Anlage ist der kirchliche Energieversorger KSE Energie.Als Unternehmen im Besitz der vier großen christlichen Kirchen Baden-Württembergs kümmert sich KSE Energie um die Energieversorgung von Kirchengemeinden und kirchlich-sozialen Einrichtungen. "Schöpfungsfreundlich", so die Selbstverpflichtung des Unternehmens, solle dies geschehen. In diesem Sinne hat KSE Energie jetzt auf der evangelischen Kreuzkirche in Freiburg eine Photovoltaik-Anlage mit 63 Kilowatt Leistung installiert. ...

