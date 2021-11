Berlin - Die Grünen haben die Vorstellung der Besetzung ihrer Ministerposten im neuen Bundeskabinett verschoben. "Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit das Außenministerium mit Annalena Baerbock besetzen", verriet Grünen-Chef Robert Habeck lediglich am Donnerstagnachmittag.



Zuletzt hatte die "Bild" (Freitagausgabe) berichtet, es gebe Streit in der Partei über die Postenvergabe. Demnach könnte etwa Cem Özdemir seinen Parteikollegen Anton Hofreiter aus dem Scholz-Kabinett verdrängen. Die Zeitung beruft sich dabei auf Parteikreise. Die Grünen entscheiden über das Personal und den Koalitionsvertrag ab Freitag in einer Urabstimmung.

