Johannisburg - In Südafrika ist eine neue Corona-Variante aufgetaucht, die Wissenschaftler beunruhigt. Vorerst heißt sie B.1.1.529, vermutlich wird ihr die Weltgesundheitsorganisation schon am Freitag einen griechischen Buchstaben als Namen geben.



Nach Angaben von Experten hat die neue Variante deutlich mehr Mutationen als andere Varianten - und sie verbreitet sich in Südafrika rasend schnell. Binnen zwei Wochen ist B.1.1.529 von null kommend die dominierende Corona-Variante geworden und hat "Delta" schon weitgehend verdrängt. Festgestellt wurde die neue Variante auch schon in Botswana und in Hongkong - jeweils bei Reisenden aus Südafrika. Israel hat aus Sorge vor B.1.1.529 bereits Einreisebeschränkungen für mehrere afrikanische Länder verhängt.



Ob und wie gut die vorhandenen Impfstoffe wirken, ist vollkommen unklar.

