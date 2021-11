Knapp zwölf Monate nach der Akquisition zieht ALDI Frankreich eine positive Bilanz: Seit Beginn dieses Jahres hat der Discounthändler in Frankreich rund 500 Filialen und drei Zentrallager der Casino Group in sein Vertriebsnetz eingegliedert. Mehr als 5.000 Mitarbeitende wurden in die Teams integriert. Damit baut ALDI Frankreich seine Marktposition signifikant aus und setzt seinen...

Den vollständigen Artikel lesen ...