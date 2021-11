Der polnische Export von landwirtschaftlichen Erzeugnissen steigt seit Jahren stetig an. Einer der Exportschlager sind Pilze. Polnische Landwirtschaftserzeuger gehören zu den besten Spezialisten in der Produktion von Champignons und es ist der führende EU-Erzeuger und -Exporteur. Bildquelle: Shutterstock.com In den Jahren 2016-2020 ist die Produktionsmenge von Champignons von 320.000...

Den vollständigen Artikel lesen ...