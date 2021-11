Mondi, ein global führendes Unternehmen für Verpackung und Papier, investiert 20 Million EUR, um die Nachhaltigkeit seiner Faserstoffproduktion in der Frantschach-Mühle in Österreich weiter zu verbessern. Die Mühle feiert 2021 ihr 140. Jubiläum. Gottfried Joham, Geschäftsführer von Mondi Frantschach. Foto © Mondi Die Mühle in Österreich...

Den vollständigen Artikel lesen ...