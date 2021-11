Die Schweizer Landwirtschaft hat sich in der Coronaviruskrise robust gezeigt und der biologische Landbau ist gewachsen. Das zeigt der neue Agrarbericht 2021 des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW), so der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid. Bildquelle: Shutterstock.com In seinem jährlichen Agrarbericht informiert das BLW jeweils umfassend über die Weiterentwicklung der...

Den vollständigen Artikel lesen ...