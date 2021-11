Mit Blick in die Zukunft rechnet das Aargauer Chemieunternehmen mit weiterem Wachstum und baut seine Kapazitäten aus.Dottikon - Dottikon ES hat im ersten Semester des laufenden Geschäftsjahres 2021/22 mehr Umsatz und Gewinn gemacht. Mit Blick in die Zukunft rechnet das Aargauer Chemieunternehmen mit weiterem Wachstum und baut seine Kapazitäten aus. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, stieg der Umsatz per Ende September um 10,9 Prozent auf 101,8 Millionen Franken. Die Produktion nahm um 10,4 Prozent zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...