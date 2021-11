Der Umsatz des drittgrössten Mobilfunkanbieters der Schweiz stieg in den ersten neun Monaten um 4,8%, der EBITDA kletterte sogar um 5,6% in die Höhe.Renens - Salt hat im Sommer bei Umsatz und Gewinn kräftig Gas gegeben. Dies trieb den Umsatz in den ersten neun Monaten um 4,8 Prozent auf 765,6 Millionen Franken nach oben. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) kletterte gar um 5,6 Prozent auf 395,6 Millionen Franken, wie der drittgrösste Mobilfunkanbieter am Freitag in einem Communiqué bekannt gab.

Den vollständigen Artikel lesen ...