"Der stabile Ausblick für Japan spiegelt die Ansicht von Moody's wider, dass die fundamentalen wirtschaftlichen und institutionellen Stärken Japans den Aufschwung unterstützen werden", so die globale Ratingagentur Moody's in ihrem jüngsten Rating-Update am frühen Freitag. Dabei behält Moody's das A1-Rating Japans bei und kündigt gleichzeitig einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...