Der Chefökonom der Bank of England, Huw Pill, sagte am Freitag laut Reuters, dass die Zinssätze in den kommenden Monaten allmählich angehoben werden müssten, vorausgesetzt, der Arbeitsmarkt sei weiterhin stark. Das wirtschaftliche Bild sei immer noch unsicher, und die BoE könne keine genauen Garantien für die Entwicklung der Zinssätze geben. Darüber ...

