Der Chefökonom der Bank of England, Huw Pill, sagte am Freitag, ein Wiederaufflammen der Pandemie würde bedeuten, dass die Bank vorsichtiger sein müsse, so Reuters. Für die Wirtschaft gebe es Risiken auf zwei Ebenen, fügte er hinzu. Zum Thema QE sagte Pill, dass die Vorstellung, dass es keinen Run-off geben werde, optimistisch sein könnte, und er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...