Der südafrikanische Gesundheitsminister Mathume Phaahla sagte am Freitag, die Reaktion des Vereinigten Königreichs und anderer europäischer Länder auf die in Südafrika gefundene Covid-19-Variante sei ungerechtfertigt, so Reuters. Südafrika handele transparent, betonte er, und obwohl vorläufige Studien darauf hindeuteten, dass die Variante möglicherweise ...

