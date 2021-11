Die GFT-Aktie ISIN: DE0005800601 hat seit 2020 eine sagenhafte Rallye an den Tag gelegt. Ab März mit einem Kurs von 5,63 Euro begann die Aktie einen steilen Anstieg, der zuletzt bei 44,50 Euro ins Stocken geriet. Im Moment ist offenbar die Luft raus und man muss schauen, was sich in den nächsten Tagen entwickelt.PerformanceIm laufenden Jahr steht ein Kursgewinn von 205 Prozent zu Buche. Auf Sicht von drei Jahren schneidet die Aktie mit einem Kursgewinn ...

