Verbund erwirbt von BayWa das Photovoltaik-Projekt Illora in Südspanien in der Nähe vn Granada. Der Solarpark mit einer geplanten Gesamtleistung von 147,6 MWp soll im 1. Quartal 2022 in Betrieb gehen. Über den Kaufpreis sowie weitere Details der Transaktion wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Verbund-CEO Michael Strugl: "Die Verbund-Strategie 2030 sieht ein signifikantes Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien vor, mit der Zielsetzung, dass bis 2030 rund 20-25 % der Gesamterzeugung aus Photovoltaik und Wind-Onshore erreicht werden. Neben dem Markteinstieg in Spanien stellt diese Transaktion einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg in die erneuerbare Energiezukunft dar."

