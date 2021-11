Das österreichische Energieunternehmen Verbund AG kauft das Photovoltaik-Projekt Illora vom Projektentwickler Baywa r.e. Der Solarpark mit einer geplanten Gesamtleistung von 147,6 MW soll im ersten Quartal 2022 in Betrieb gehen. Der Photovoltaik-Park "Illora" liegt in Pinos Puente in der Nähe von Granada im Süden von Spanien. Es handelt sich um drei PV-Anlagenabschnitte mit einer geplanten Gesamtleistung von 147,6 MW. Illora soll rund 260 GWh Strom pro Jahr produzieren. Baubeginn des Photovoltaik-Parks ...

