Black Friday für den Aktienmarkt - und am Anleihenmarkt für alles, was als etwas riskanter gilt. Denn neue Corona-Ängste lassen Anleger in "sichere Häfen" umschichten, etwa Bundesanleihen. Unbeliebt dagegen: Mittelstands- und Hybridanleihen. 26. November 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Die in Südafrika aufgetauchte neue Corona-Virusvariante setzt die Märkte am heutigen Freitag in Angst und Schrecken. Sicheres ist wieder gesucht, Aktien verlieren deutlich. Auch der Ölpreis gibt kräftig nach, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...