FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES GB GROUP TO 'OVERWEIGHT' (EW) - TARGET 1000 (865) PENCE - CITIGROUP RAISES FORTERRA PLC TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 322 (331) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 12640 (11800) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES HOMESERVE TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 980 (1115) PENCE - JEFFERIES CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 851 (866) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 278 (326) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 225 (242) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS WATKIN JONES PRICE TARGET TO 313 (315) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 4187 (4181) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 6212 (6182) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 642 (631) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 13992 (12067) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 778 (762) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3706 (3690) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES REDROW PRICE TARGET TO 942 (932) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SIG PRICE TARGET TO 53.50 (50.80) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 229 (228) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 1513 (1504) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2800 (2850) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BP PRICE TARGET TO 570 (530) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ABRDN TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - MORGAN STANLEY CUTS HARGREAVES LANDSDOWN TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - UBS RAISES ROYAL MAIL TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 575 (440) PENCE



