Nach dem Ausverkauf am vergangenen Freitag trauen sich die ersten Investoren wieder zaghaft aufs Börsenparkett.Zürich - Nach dem Ausverkauf am vergangenen Freitag trauen sich die ersten Investoren wieder zaghaft aufs Börsenparkett. Der SMI zeigt denn auch leichte Stabilisierungstendenzen. Dass er seinen europäischen Pendants ein wenig hinterherhinkt, liegt vor allem an den beiden Pharma-Schwergewichten, die den Gesamtmarkt ausbremsen. Generell fragten sich die Anleger, ob der Ausverkauf am Markt...

Den vollständigen Artikel lesen ...