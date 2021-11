Im April 2021 absolvierte ein Airbus A350 erste Testflüge mit rein synthetischem Kerosin, nun sollen weitere folgen. Mit den ersten Ergebnissen sind die Projektpartner zufrieden. Die Sustainable Aviation Fuels (kurz SAF, auf deutsch Nachhaltige Flugkraftstoffe) sollen fossile Kraftstoffe in der Luftfahrt ablösen. Das Unternehmen Neste stellt sie heute bereits aus aus Reststoffen her. In Zukunft könnten sie auch aus grünem Wasserstoff produziert werden. Bisher sind aber nur Mischungen mit maximal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...