Zum Franken verliert der Euro weiter an Wert und nähert sich bei einem Stand von 1,0424 langsam der 1,04er Marke an.Frankfurt - Der Euro ist am Montag unter Druck geraten. Nach deutlichen Gewinnen am Freitag fällt die Gemeinschaftswährung zum Wochenstart bis auf 1,1258 Dollar zurück und büsst damit etwa die Hälfte ihrer kräftigen Gewinne vom Freitag ein. Zum Franken verliert der Euro weiter an Wert und nähert sich bei einem Stand von 1,0424 langsam der 1,04er Marke an. Der US-Dollar macht mit 0...

