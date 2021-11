Die anstehenden Hausverkäufe in den USA stiegen im Oktober auf Monatsbasis um 7,5 %, nachdem sie im September um 2,3 % gesunken waren, wie aus den am Montag veröffentlichten Daten der US National Association of Realtors hervorgeht. Der Index der anstehenden Hausverkäufe stieg von 116,5 im September auf 125,2 im Oktober. Im Jahresvergleich gingen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...