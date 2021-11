Berlin - Die Grünen legen in der von INSA gemessenen Wählergunst wieder deutlich zu. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme die Partei auf 16 Prozent, meldet "Bild" (Dienstagausgabe).



Das sind zwei Punkte mehr als in der Vorwoche. Dagegen büßen SPD (25 Prozent) und CDU/CSU (21 Prozent) je einen Punkt und erreichen geringere Zustimmungswerte als bei der Bundestagswahl. Eine große Koalition hätte demnach aktuell keine Mehrheit im Parlament. Alle anderen Parteien schneiden etwas besser als bei der Wahl ab.



FDP (14 Prozent), AfD (11 Prozent) und Linke (5,5 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Auch die sonstigen Parteien kommen zusammen erneut auf 7,5 Prozent. INSA-Chef Hermann Binkert begründet den Anstieg der Grünen in der Wählergunst mit der aktuellen Corona-Situation: "Ihr Plädoyer für strenge Corona-Maßnahmen trifft die Stimmung der Bevölkerungsmehrheit." Für den INSA-Meinungstrend wurden im Auftrag von "Bild" vom 26. bis zum 29. November insgesamt 2.129 Bürger befragt.

