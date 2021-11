Die Konferenz zu dem EU-Landwirtschaftsausblick 2021 wird am 9. und 10. Dezember, online stattfinden. Nun, in ihrer achten Ausgabe, ist das Thema der diesjährigen Veranstaltung "Fit für 2030 - beständige EU-Agrarlebensmittelsysteme und ländliche Gebiete". Livestream ist verfügbar. Quelle: EC Die Konferenz wird untersuchen, was wir dahingehend erwarten...

