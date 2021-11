Nachdem über das Wochenende eher positive Nachrichten über die wahrscheinlichen Krankheitsverläufe von Omikron-Infektionen bekannt wurden, gibt es heute Morgen nun Aussagen über die wahrscheinliche Wirksamkeit der bisherigen Moderna-mRNA-Impfstoffe. Der Chef des US-Unternehmens äußerte in einem Interview erste Zweifel. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch diese wie alle anderen Aussagen zu Omikron als vorläufig zu betrachten. Und so wird es vermutlich in den nächsten Tagen weitergehen. An einem Tag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...