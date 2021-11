Der EuroStoxx 50 büsst am Mittag 1,63 Prozent auf 4042,56 Punkte ein und markierte damit den tiefsten Stand seit rund anderthalb Monaten.Paris / London - Nach der jüngsten Stabilisierung hat die Angst vor der neuen Coronavirus-Variante Omikron Europas Börsen am Dienstag wieder fest im Griff. Der EuroStoxx 50 büsste am Mittag 1,63 Prozent auf 4042,56 Punkte ein und markierte damit den tiefsten Stand seit rund anderthalb Monaten. Für den französischen Cac 40 ging es um 1,39 Prozent auf 6682,16 Punkte bergab und der britische FTSE 100...

