Die durch die neue Omicron-Covid-Variante ausgelösten Bedenken werden die Reserve Bank of India (RBI) wahrscheinlich nicht davon abhalten, die Leitzinsen nächste Woche um 20 Basispunkte zu erhöhen, so Rahul Bajoria, Chefökonom von Barclays Indien, in seinem jüngsten, am Dienstag veröffentlichten Kommentar. Wichtige Zitate "Trotz des Auftauchens einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...