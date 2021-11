"Ich bin zuversichtlich, dass diese Nettokäufe im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Was darüber hinausgeht, weiß ich nicht", sagte der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB) Luis de Guindos am Dienstag in einem Interview mit Les Echos. Diese Äußerungen deuten eindeutig darauf hin, dass eine Zinserhöhung durch die EZB bis zum Ende des QE-Programms ...

